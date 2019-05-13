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Kargo şirketinden uyuşturucu teslim almaya geldi tutuklandı

Bir bir kargo şirketinde paketlenmiş 4 kilo 80 gram toz esrarı teslim almaya gelen şüpheli tutuklandı
 13 Mayıs 2019 15:32
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Kargo şirketinden uyuşturucu teslim almaya geldi tutuklandı

Bağcılar'da bir kargo şirketine gönderilen paketlerde, 4 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs'ta bir kargo şirketi görevlisinin, benzer şekilde hazırlanan 3 pakette uyuşturucu madde olabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İnceleme yapan ekipler, paketlerde 4 kilo 80 gram toz esrar bulunduğunu tespit etti. Adreste bekleyen ekipler, kargoyu teslim almaya gelen şüpheli O.Ç'yi (36) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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