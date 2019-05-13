Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kargo şirketinden uyuşturucu teslim almaya geldi tutuklandı
Bir bir kargo şirketinde paketlenmiş 4 kilo 80 gram toz esrarı teslim almaya gelen şüpheli tutuklandı
|13 Mayıs 2019 15:32
|Yazdır
Bağcılar'da bir kargo şirketine gönderilen paketlerde, 4 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs'ta bir kargo şirketi görevlisinin, benzer şekilde hazırlanan 3 pakette uyuşturucu madde olabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İnceleme yapan ekipler, paketlerde 4 kilo 80 gram toz esrar bulunduğunu tespit etti. Adreste bekleyen ekipler, kargoyu teslim almaya gelen şüpheli O.Ç'yi (36) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kargoda bekletilen ruhsatsız 20 pompalı tüfek ele geçirildi
13 Mayıs 2019 15:49
|Turistlerin hırsızlık tezgahını Polis bozdu
13 Mayıs 2019 15:42
|Çiftlikbank mağdurları: Paraları takır takır verince inandık
13 Mayıs 2019 15:41
|Trafik kazasında şehit olan polisin cenazesi defnedildi
13 Mayıs 2019 15:11
|Otomobil, kamyonete çarptı: 2 bekçi yaralandı
13 Mayıs 2019 15:08
|Genç kıza çarparak dehşeti yaşatan sürücü tutuklandı
13 Mayıs 2019 14:43
|Aranan 12 kişiden ikisi tutuklandı
13 Mayıs 2019 14:20
|Bıçakla yaralama sanığı profesöre hapis cezası
13 Mayıs 2019 13:53
|Cinayet zanlıları camide minberin altında yakalandılar
13 Mayıs 2019 13:20
|Belediye personeli intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı
13 Mayıs 2019 11:59