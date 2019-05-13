CHP'nin seçim kampanyasını yürütecek 5 isim belli oldu
|13 Mayıs 2019 15:39
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzası ile CHP örgütlerine gönderilen yazıda "23 Haziran'da YSK darbesi sonucu gaspedilen ve yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde kampanya sürecini tüm boyutlarıyla yürütmek amacıyla genel merkezimizce; Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevlendirilmiştir" denildi.
'SÜRECİN UYUM İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN'
Açıklamada ayrıca, İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte 23 Haziran'daki demokrasi mücadelesi zaferle sonuçlanıncaya kadar CHP örgütü ve tüm yurttaşlarla beraber bu sürecin uyum içinde yürütülmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.
Cumhuriyet'in haberine göre, bu 5 ismin dışında hiçbir CHP'linin, kampanya ile ilgili yorum, analiz ve değerlendirme yapmamaları isteniyor.
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