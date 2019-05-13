Mobil hizmetler için yeni azami ücret tarifesi belirlendi
|13 Mayıs 2019 15:47
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Mobil iletişimde uygulanan azami ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK'nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 56.70 kuruştan, 61.34 kuruşa yükseltildi.
Dakika başına azami yurt dışı arama ücreti ise 5.65 TL'den, 6.11 TL'ye yükseltildi. Azami arama tarifelerinde yüzde 8.2'lik artışa denk gelen bu değişikliğe ek olarak, kısa mesaj servis ücreti de yurt içinde 40.75 kuruştan, 44.09 kuruşa; yurt dışı için ise 1.01 TL'den 1.09 TL'ye çıkarıldı.
BTK'nın kurul kararı uyarınca ayrıca numara ve SIM kart değişikliği, hat devir, açma/kapama, ayrıntılı fatura ile bilinmeyen numaralar servisleri için sunulan ücretlerin azami tutarları da yükseltildi.
İŞTE YENİ MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ AZAMİ ÜCRET TARİFESİ
Mobil şebeke işletmecileri TT Mobil, Turkcell ve Vodafone'un uymakla yükümlü olduğu ve Nisan 2019 itibariyle geçerli olan yeni Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi şöyle oldu:
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