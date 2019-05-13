İlaç alım protokolünde mutabakata varıldı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile TEB arasındaki ilaç alım ek protokolünde sözlü mutabakata varıldığını, imzanın ise bir iki gün içinde atılacağını bildirdi.

Çolak, "Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol"ün revizyonu ve ek protokol imzalanmasına yönelik sürece ilişkin bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşme yapıldığını aktaran Çolak, "SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün 2019 yılına ilişkin revizyon görüşmeleri tamamlandı. Sözlü olarak mutabık kaldık, bir iki gün içinde de imzayı atacağız. O nedenle bugün bir imza töreni olmadı." dedi.

Çolak, yarın bilimsel eczacılığın 180'inci yılının kutlanacağını da dile getirerek, protokol revizyonunun imzalanmasının da bu döneme denk gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Çolak, "Ek protokolün mesleğimize, meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

- "İlaç temininde sıkıntı kısmen devam ediyor"

Bir gazetecinin ilaç temininde bir sıkıntı olup olmadığını sorması üzerine Çolak, şunları kaydetti:

"Avro kurunun ayarlanmasından önce ciddi bir ilaç sıkıntısı vardı. Bizim o zaman için 150 kaleme yakın ilaçta sıkıntı olduğuna dair bir tespitimiz vardı. Avro kurunun ayarlanmasından sonra kısmi bir düzelme var ama yine bulunmayan kalemlerimiz var. İlaç temininde sıkıntı kısmen devam ediyor. Özellikle yurt dışından ithal edilen ilaçlarla ilgili sıkıntı mevcut. Henüz çok rahatlanmış bir durum yok."