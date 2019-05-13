1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YSK, CHP ve İyi Parti'nin itirazlarını reddetti

YSK, CHP ve İyi Parti'nin itirazlarını reddetti
 13 Mayıs 2019 16:13
Yazdır
YSK, CHP ve İyi Parti'nin itirazlarını reddetti

YSK, CHP ve İyi Parti'nin, tam kanunsuzluk gerekçesiyle, İstanbul'un tüm ilçelerinde, sonuçların iptal edilmesine yönelik itirazını, OYBİRLİĞİYLE, reddetti.

YSK, olağanüstü başvurularda, 7 günlük itiraz süresinin geçtiği gerekçesine dayandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Öztrak: Biz, er meydanından kaçmayız
13 Mayıs 2019 16:15		 CHP'nin seçim kampanyasını yürütecek 5 isim belli oldu
13 Mayıs 2019 15:39
Ankara'da, sosyal denge tazminatı herkese eşit dağıtılacak
13 Mayıs 2019 15:18		 Üç telli ustası, Bakan Ziya Selçuk'a cura çaldı
13 Mayıs 2019 15:03
İYİ Parti'den YSK'ye Mustafakemalpaşa başvurusu
13 Mayıs 2019 14:54		 CHP'li Özel: İstanbul'da oylar nerede çalındı, kim çaldı, hırsız kim?
13 Mayıs 2019 13:17
Reyhanlı saldırısının planlayıcısına verilen ceza belli oldu
13 Mayıs 2019 12:29		 'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
13 Mayıs 2019 11:08
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
13 Mayıs 2019 09:28		 Bakan Akar ve komutanlar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptı
13 Mayıs 2019 09:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:19 - Sabiha Gökçen, dünyanın 29. en iyi havalimanı seçildi16:15 - CHP'li Öztrak: Biz, er meydanından kaçmayız16:15 - Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında sanığa uyarı16:13 - YSK, CHP ve İyi Parti'nin itirazlarını reddetti16:10 - İlaç alım protokolünde mutabakata varıldı16:07 - ODTÜ mezunu kariyerini bıraktı! Şimdi talebe yetişemiyor15:54 - Cari açığın azalması15:49 - Kargoda bekletilen ruhsatsız 20 pompalı tüfek ele geçirildi15:47 - Mobil hizmetler için yeni azami ücret tarifesi belirlendi15:42 - Turistlerin hırsızlık tezgahını Polis bozdu
15:41 - Çiftlikbank mağdurları: Paraları takır takır verince inandık15:39 - CHP'nin seçim kampanyasını yürütecek 5 isim belli oldu15:32 - Kargo şirketinden uyuşturucu teslim almaya geldi tutuklandı15:25 - İftar sofrasına yıldırım düştü: 4 yaralı15:24 - Kurtalan'da ÖSYM standartlarında deneme sınavı15:18 - Ankara'da, sosyal denge tazminatı herkese eşit dağıtılacak15:15 - FETÖ'nün 'askeri öğrenci mahrem abisi'ne hapis cezası15:11 - Trafik kazasında şehit olan polisin cenazesi defnedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
MEB'den yeni yönerge
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Amasya Üniversitesi GYS sözlü sınavında adayların tamamına 100 tam puan verdi!
Merkez Bankası elindeki dövizi sıfırladı
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
Sağlık çalışanlarının döner sermaye talebi mecliste
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dayan kalbim 2
Game of Thrones 2
sözlük canavarı 3
Sezgisel beslenme 2
hasan şaş 1
dalıp gitmek 3
ankaragücü 3
anlam karmaşası 1
kırılmaz camın kırılması 3
Orucu da yanlış anladık 4
SON İLANLAR
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam