Adıyaman'da 4 muhtarın mazbatası iptal edildi
Kahta ilçesinde 4 muhtarın mazbatası iptal edilerek, bu yerlerde seçimlerin yenilenmesine karar verildi
|13 Mayıs 2019 16:25
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 muhtarın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Koçtepe köyü muhtarı seçilen Abubekir Yılmaz'ın okur yazar olmadığı, Turgut Özal Mahallesi muhtarlığına seçilen Yusuf Süt, Eskitaş köyü muhtarlığına seçilen Mevlüt Alagöz ve Göçeri köyü muhtarlığına seçilen Mehmet Erdem'in ise "seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğu" belirlendi.
YSK, söz konusu muhtarların mazbatalarını iptal ederek, bu yerlerde seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
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