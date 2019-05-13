Binali Yıldırım'dan su fiyatlarında indirim vaadi
Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım, su fiyatlarında indirim yapacaklarını açıkladı
|13 Mayıs 2019 16:27
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Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım, su fiyatlarında indirim yapacaklarını açıkladı
Yıldırım'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
İstanbullulara müjdeli haber:
Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.
Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.
Hayırlı olsun.
#DahaGüzelOlacak
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