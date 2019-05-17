Üniversitelerin son beş yıllık Tübitak proje desteği karnesi
|17 Mayıs 2019 11:03
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Bilindiği gibi, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında ihtiyaç duyduğu çalışmalara öncülük ederek bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarca sunulan projelere en büyük finansman desteği TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır.
Bu çerçevede, TÜBİTAK Araştırma Destek Başkanlığı (ARDEB) tarafından 06 Mayıs 2019 tarihinde son beş yılda (2014-2018) üniversiteler tarafından sunulan ve kabul edilen proje sayıları ile bu projelere aktarılan finansman desteği kamuoyuyla paylaşıldı.
TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporda üniversiteler sadece alfabetik ölçüte göre listelendiği için bu güzel çalışmayı daha somutlaştırmak ve destek vermek amacıyla, Memurlar.net olarak hangi üniversitelerin daha fazla proje desteği aldığını, hangi üniversitelerin proje sunduğunu ancak destek göremediğini, bazı üniversitelerin ise proje sunma konusunda oldukça geride kaldığını hazırladığımız tablolarla ortaya koymaya çalıştık.
Öte yandan, proje destekleri ile ilgili olarak devlet üniversitelerini, vakıf üniversitelerini, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 10 Araştırma Üniversitesi ve 5 Aday Araştırma Üniversitesi ile birlikte Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması projesine seçilen 10 üniversiteyi kendi aralarında sıralamaya çalıştık. İlave olarak, ortaya bir başarı tablosu koymak amacıyla üniversitelerden sunulan projelerin yüzde kaçının kabul edildiğini proje sunma/kabul oranı başlıklı listede göstermeye gayret ettik.
Faydalı olması dileğiyle...
Yavuz Selim KAPLAN
TABLO :1 - Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralama Tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
TABLO :2 - Devlet Üniversiteleri Genel Sıralama Tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
TABLO :3 - Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralama Tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
TABLO :4 - Araştırma Üniversiteleri Genel Sıralama Tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
TABLO :5 - Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması kapsamında belirlenen Üniversitelerin Genel Sıralama Tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
TABLO :6 - Proje Sunma ve Kabul Oranı adlı çalışmaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
TABLO:7 - Kuruluşu Üzerinden 10 Yıl Geçmemiş Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralama Tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
TABLO:8 - Kuruluşu Üzerinden 11-20 Yıl Geçmiş Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralama Tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
TABLO:9 - Kuruluşu Üzerinden 20 Yıl ve Üzeri Süre Geçmiş Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralama Tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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