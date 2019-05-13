Bankamatiğe para yatırırken 4 kişi tarafından kaçırıldı
|13 Mayıs 2019 16:45
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Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehirlerarası bir otobüs firmasında bilet satış görevlisini takip eden şebeke üyeleri, şahsın bankamatiğe para yatıracağı anda etrafını sardı. Sahte bir polis kimliği göstererek ellerinde telsiz bulunan şahsılar plastik kelepçe taktıkları H.K'yi araca bindirerek şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra alıkoydukları H.K.'yi üzerinde günlük hasılat olan 3 bin 890 lirayı, ve şahsi 2 bin lirasını ve telefonunu gasp etti. Şüphelilerin daha sonra sözde telefonla amirleriyle konuşuyormuş gibi yaparak "Amirim bu doğru söylemiyor. Biz gereğini yapıyoruz" gibi ifadeler kullanarak H.K.'yi, TEM yolu üzerinde araçtan indirerek hızla uzaklaştı.
H.K'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Adil S.(29), Fatih A.(26), ve Emre T.(26)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahın kuru sıkı olduğu belirlenirken şüphelilerden Adil S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler Fatih A. ile Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şüphelilerin H.K'yi bankamatik önünde alıkoyarak araca bindirdikleri anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin bankamatik önüne giden şahsın etrafını hızlıca sardıkları ve şahsı daha sonra kendi araçlarına götürdükleri görülüyor. Görüntülerde şahısların daha sonra hızla araçla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.
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