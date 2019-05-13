YSK, İYİ Parti'nin Mustafakemalpaşa itirazını reddetti
|13 Mayıs 2019 16:45
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin sandık kurullarının memur üyelerden oluşmaması nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi seçiminin iptali için yaptığı başvuruyla ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.
İYİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi nedeniyle olağanüstü itiraz sürecinde seçimin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. YSK, bu istemi reddetmişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, YSK'nin, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri arasından teşkil edilmemesi durumunun seçimin iptaline sebep olabileceği konusundaki İstanbul kararı üzerine bugün YSK'ye tekrar başvurdu. Başvuruda, Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi istendi.
Kurul, YSK kararlarının kesin olması nedeniyle oy birliğiyle bu istemi reddetti.
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