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Karadeniz'de 3 kadın denizci

"Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" Projesi kapsamında 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmak üzere yelkenli ile Bodrum'dan yola çıkan 3 kadın denizci Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştı
 13 Mayıs 2019 16:57
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Karadeniz'de 3 kadın denizci

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" Projesi kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinden yelkenli tekne ile yola çıkan 3 kadın denizci, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi.

Seyir güzergahında bulunan İnebolu Limanı'na yanaşan kadın denizcileri, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği yetkilileri karşıladı.

Kadın yelkencilerin bulunduğu "Tutku mm" isimli 13 metrelik teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış için yelken açtıkları proje kapsamında 23 Nisan'da Bodrum'dan yola çıktıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla Samsun'a gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Hasipek, "23 Nisan'da Bodrum'dan yola çıktık. 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak için Samsun'a gidiyoruz. Türk Kadınının 100. Yılı Seyri, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı. Biz de orada olacağız. Samsun'dan sonra Hopa'ya kadar devam edeceğiz. 1 Temmuz'da da Bodrum'a geri dönüyoruz." dedi.

Yolculuklarının 2 bin 300 millik güzergahta 70 günlük bir seyir olduğunu ifade eden Hasipek, şöyle devam etti:

"Sadece kadın ekip olarak katılıyoruz biz. Üçümüz ana ekibiz. Diğer arkadaşlarımız katıldıkça onlarla birlikte 20 kişiye kadar ulaşacağız. Çok heyecanlıyız, çok da gururluyuz. Samsun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hazırladığı anma törenlerinde de tek kadın olarak lider tekneyiz. Bugün 20. günümüz. Buradan Türkeli Helaldı'ya geçeceğiz. Yolculuğumuzda zorlandığımız anlar da var, çok rahat geçen anlar da var. Tekne işi, hiç belli olmaz denizle havanın ne olacağı. Bazen durulur, bazen köpürür. Duruma göre hareket etmeye çalışıyoruz. Biz bu yola baş koyduk."

- İsteyen kadınlar da yolculuğa katılabilir

Seyirde yer alan Şule Kükrer de Türkiye'deki herkesin 19 Mayıs'ta Samsun'da olması gerektiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Çünkü bu Cumhuriyetin kurulmasının ilk adımı. 100'üncü yıl çok önemli. Bunun için de çok heyecanlıyız. Bu aslında sosyal sorumluluk projesi. Bu teknede biz yelken deneyimi yapmak isteyen, denizi tanımak isteyen, deniz yaşantısını deneyimlemek isteyen kadınlara fırsat veriyoruz. Onlar da istedikleri limandan bize katılabiliyorlar. Bir sonraki limanda veya ne kadar vakitleri varsa duracağımız limanlarda inebiliyorlar. Böyle bir dönüşüm içinde iki senedir bu seyri yapıyoruz. Bir kadın dayanışmasının da örneğini veriyoruz. Bir model oluşturuyoruz aslında. Aynı zamanda kadınların Türk toplumunda 50 yaş üzerinde bile olsa ayakta durabileceklerini, varlık gösterebileceklerinin bir modelini oluşturuyoruz. Biz 50 yaş üstü kadınlarız, bunu da açık ve net olarak ifade ediyoruz."

Ceyda Güleçyüz de 3 arkadaş 3 yıldır uzun seyir yaptıklarını kaydetti.

Kadın yelkenciler İnebolu'nun tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Anadolu Ajansı
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