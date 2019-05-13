Dolar günü 6,09 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|13 Mayıs 2019 17:04
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0840
|6,0850
|6,0900
|6,0910
|Avro
|6,8470
|6,8480
|6,8600
|6,8610
|Sterlin
|7,8960
|7,9360
|7,9080
|7,9480
|İsviçre Frangı
|5,9940
|6,0240
|6,0380
|6,0680
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0600
|6,1200
|6,0600
|6,1200
|Avro
|6,8000
|6,8700
|6,8150
|6,8850
|Sterlin
|7,8270
|7,9900
|7,8550
|8,0410
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