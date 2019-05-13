Veysel Eroğlu'nun bürokratı, M. Yavaş'la çalışacak
|13 Mayıs 2019 17:04
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Ankara Büyükşehir, Belediyedeki görev değişikliklerini düzenli olarak yayımlıyor.
Bugün yayımlanan yeni görev değişikliği listesine göre, Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Bakanlık yaptığı dönemlerde genel müdürlük ve müsteşar yardımcılığı görevleri yapan Prof. Cumali Kınacı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu
İşte Ankara BB Genel Sekreteri olan Prof. Cumali Kınacı'nın özgeçmişi:
22 Ekim 2010 - 11 Temmuz 2011 arasında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiştir.
14 Temmuz 2011 - 19 Eylül 2017 arasında Su Yönetimi Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
19 Eylül 2017 - 14 Aralık 2017 arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür.
2003 - 2018 yılları arasında 12 yıl 8 ay süreyle Türkiye Petrolleri AO Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.
14 Aralık 2017'den itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Halen İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Ltd Şti Yönetim Kurulu üyeliği ve Su Kirlenmeleri Araştırmaları Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.
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