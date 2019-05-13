Yunus polisleri E-5'te kaza yaptı: 2 polis yaralı
|13 Mayıs 2019 17:14
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Kaza E-5 karayolu Merter mevkii yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yunus polisleri yan yolda seyir halindeyken önlerinde bulunan bir araç aniden durdu. Bunun üzerine fren yapan ancak duramayan polis memurları araca çarparak motosikletten düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kaza sonrasında oluşan trafik nedeniyle ambulans bir süre gecikirken yaralı polis memurları yerde ambulans bekledi. Bu sırada arkadaşları ise yolun akışını sağlayarak ambulansın olay yerine ulaşmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı polis memurlarını ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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