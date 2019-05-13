Çiftlik Bank'ın işitme ve konuşma engelli mağdurları tercüman eşliğinde dinlendi

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında kurucusu olan firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması görüldü. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

İşitme ve konuşma engelli mağdurlar dinlendi

Duruşmada 16 işitme ve konuşma engelli mağdur dinlendi. Engelli mağdurların beyanları işaret tercümanı eşliğinde alındı. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan mağdur Ali Hayrık, "Tekstilde çalışıyorum. Arkadaşlarımın söylemesi ve televizyonda gördüğüm ilanlar üzerine Çiftlik Bank'a 2017 yılı içerisinde toplamda 30 bin lira yatırdım. 8 bin lira civarında paramı geri aldım" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Basketbol eğitmeni Abdullah Koyuncu da, "Sanıklardan Fehmi Suat Emur ve Savaş Yıkılmaz'ı internet sitesindeki reklamlardan görmüştüm. Sosyal medyada gördüğüm reklamlar üzerine Çiftlik Bank'a 35 bin lira para yatırdım. 3-5 bin lirayı alabildim. Kalanı alamadım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

İşitme ve konuşma engelli Ahmet Ramazan Mete tercüman eşliğinde alınan ifadesinde bilgisayar ofisinde bilgi işlemci olarak çalıştığını söyleyerek, "Çiftlik Bank'a arkadaşlarımın söylemesi ve reklamların üzerine 33 bin lira para yatırdım. 7 bin lirasını geri alabildim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

"Arkadaşımla birlikte 600 bin lira yatırdım"

Bir otomobil fabrikasında çalıştığını söyleyen Salih Atabey, "Arkadaşlarımın söylemesi ve reklamlar nedeniyle Çiftlik Bank'a arkadaşımdan da para alarak 600 bin lira para yatırdım. 150 bin lirasını ancak geri alabildim. 450 bin lirasını alamadım. Şikayetçiyim" dedi.

"35 bin lira yatırdım, 50 lira alabildim"

İşitme ve konuşma engelli Serkan Şen ise Çiftlik Bank'a 35 bin lira yatırdığını ancak 50 lirasını geri alabildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, diğer mağdurların ifadelerini dinlemek için duruşmayı yarına erteledi.