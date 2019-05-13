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500 kişilik maden işçisi alımına 118 bin başvuru

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu: Zonguldak için 18 bin 221 başvurunun olduğunu tespit ettik. Bugün başvuru listelerini TTK'ye teslim edeceğiz. Kura listeleri ve numaraları TTK'nin internet sayfasında yarın yayımlanacaktır
 13 Mayıs 2019 17:25
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500 kişilik maden işçisi alımına 118 bin başvuru

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 işçi alımı için kent genelinden 18 bin 221 başvurunun yapıldığını bildirdi.

Demirsu, yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 işçi alımı başvurularının 10 Mayıs'ta tamamlandığını anımsattı.

Başvuru sürecinin başarılı şekilde geçtiğini ifade eden Demirsu, şunları kaydetti:

"Hafta sonu yapmış olduğumuz çalışma sonucu, Zonguldak için 18 bin 221 başvurunun olduğunu tespit ettik. Bugün başvuru listelerini TTK'ye teslim edeceğiz. Kura listeleri ve numaraları TTK'nin internet sayfasında yarın yayımlanacaktır. 23 Mayıs'ta Site Spor Salonu'nda önceden olduğu gibi aynı kriterlerle noter tarafından kuralar çekilecektir."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ye ilk etapta bin, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam bin 500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamlamış, başvurular sonrası alınacak bin işçi için düzenlenen kura çekim töreni 2 Mart'ta gerçekleştirilmişti.
Anadolu Ajansı
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