500 kişilik maden işçisi alımına 118 bin başvuru
|13 Mayıs 2019 17:25
|Yazdır
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 işçi alımı için kent genelinden 18 bin 221 başvurunun yapıldığını bildirdi.
Demirsu, yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak için 350, Bartın için 100 ve Karabük için 50 işçi alımı başvurularının 10 Mayıs'ta tamamlandığını anımsattı.
Başvuru sürecinin başarılı şekilde geçtiğini ifade eden Demirsu, şunları kaydetti:
"Hafta sonu yapmış olduğumuz çalışma sonucu, Zonguldak için 18 bin 221 başvurunun olduğunu tespit ettik. Bugün başvuru listelerini TTK'ye teslim edeceğiz. Kura listeleri ve numaraları TTK'nin internet sayfasında yarın yayımlanacaktır. 23 Mayıs'ta Site Spor Salonu'nda önceden olduğu gibi aynı kriterlerle noter tarafından kuralar çekilecektir."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ye ilk etapta bin, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam bin 500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamlamış, başvurular sonrası alınacak bin işçi için düzenlenen kura çekim töreni 2 Mart'ta gerçekleştirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karadeniz'de 3 kadın denizci
13 Mayıs 2019 16:57
|Sabiha Gökçen, dünyanın 29. en iyi havalimanı seçildi
13 Mayıs 2019 16:19
|ODTÜ mezunu kariyerini bıraktı! Şimdi talebe yetişemiyor
13 Mayıs 2019 16:07
|İftar sofrasına yıldırım düştü: 4 yaralı
13 Mayıs 2019 15:25
|İnsan DNA'sının müziği notalara döküldü
13 Mayıs 2019 14:39
|'Çok kardeşli çocuklar daha başarılı'
13 Mayıs 2019 14:33
|'Tohumculukta hiçbir ülkeye bağımlı değiliz'
13 Mayıs 2019 14:12
|Yaya geçidinden bando ekibi geçti
13 Mayıs 2019 14:07
|JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi
13 Mayıs 2019 13:57
|'Tembel Manana' 1 yaşında
13 Mayıs 2019 13:49