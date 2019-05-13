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YSK'dan Aksaray'ın beldesinde seçimi yenileme kararı

YSK, Aksaray'ın Demirci Beldesi'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi
 13 Mayıs 2019 17:51
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YSK'dan Aksaray'ın beldesinde seçimi yenileme kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aksaray Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Demirci Beldesinde 31 Mart seçimlerini BBP adayı Ramazan Bozlak kazanmıştı. Ancak YSK itiraz üzerine Bozlak'ın mazbatasını iptaline karar verdi.

Karar sonrası yeni başkan belediye meclisi üyeleri arasından seçilecekti. Ancak tüm belediye meclisi asıl ve yedekleri istifa kararı aldı.

Karar sonrası YSK, 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu'nun 29. Maddesine göre, Demirci beldesinde yeni seçim yapılması karar aldı. 60 gün içinde bu beldede yeniden seçim yapılacak.
NTV
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