MHP'li Yıldız: Hızını alamadılar 1946 seçimlerinde de iptal yoluna gitselerdi

MHP Genel Başkan Yardımcıları Fetih Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve İzzet Ulvi Yönter, MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen program öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi YSK'nın CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul'da seçimlerin tamamının iptaline ilişkin başvurusunun reddedilmesini değerlendiren Feti Yıldız, "Seçimlerle ilgili kararı 6 Mayıs günü YSK kesin bir karar verdi" dedi.

"Hızını alamadılar, 1946 seçimlerine de iptal yoluna gitselerdi"

Yıldız, "CHP'li ve İYİ Parti'li yetkililer bunun kesin karar olduğunu bile bile müracaat ettiler. Sebebi sorulduğunda da, 'tarihe bot düşmek için böyle bir müracaat yapıyoruz' gibi bir savunma içerisinde bulundular. Kesinleşmiş bir karara karşı karar düzeltme yolu yoktur. Bunu hukukçu arkadaşlar bilir. Beklediğimiz reddi yolundaydı. Gerçekten de çok uzun görüşmeden, çünkü ortada kesinleşmiş bir karar var. Bunu gerekçe göstererek reddettiler. Benim kanaatim bu yönde, gerekçi kararı da herhalde birkaç gün içinde yazarlar. Çünkü bunun uzun uzun izah edilecek bir tarafı yok. Aksi yönde bir karar vermesi mümkün değil. Hukuku mevzuatı hiçe saymış olunurdu. Başka türlü bir karar nasıl olsun. 24 Haziran seçimleri iptal olsun diyorlar. Delil var mı? Yok. Hızını alamadılar 1946 seçimlerine de gitselerdi. Hatta Sened-i İttifaktan başlayarak bütün kanunlarını, halk oylamalarını, seçimlerini iptal yoluna gitselerdi. Hukuk ciddi bir iştir. Arkadaşların neden böyle davrandıklarını kendine sormak lazım ama müracaatların hukuki hiçbir alt yapısı yoktur. 31 Martta yapılan seçimlerde sandığın içerisine kirli bir el girdi. Yargı kararıyla da sabitleşti ve kesinleşti. 23 Haziran'da bu yolsuzluğun, hırsızlığın ve arsızlığın tekrarlanmaması için genel başkan yardımcısı olarak tüm hukukçu arkadaşlarımızı 21 Haziran ile 27 Haziran arasında İstanbul'da olacaklar. Davet ettik, bu yolsuzluğa bir daha yol vermeyeceğiz" dedi.

"5 ayaklı bir stratejiyle seçimlere hazırlanıyoruz"

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, "Bugün İstanbul'da Genel Başkan Yardımcımız Devlet Bahçeli seçim startını verdiler. İstanbul için önümüzde yapılacak olan seçimler için önemini bir kez daha ortaya koydular. Bu amaçla 5 ayaklı bir strateji ile MHP olarak 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlere hazırlanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sizin de ifade ettiğiniz gibi hemşehri harekatı dediğimiz olaydır. Bugün bu amaçlı Genel Koordinatörümüz Semih Yalçın beyin başkanlığında İl yöneticilerimiz ve ilçe başkanlarımızla bir toplantıda yapacağız. Seçimlere ilişkin yol haritasını ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Usulsüzlüklerin ve sandık yolsuzluklarının YSK'dan dönmesi sevindiricidir"

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise, "Sayın Genel Başkanımız 23 Haziran ile ilgili partimizin 5 ayaklı stratejisini paylaştı. Önümüzdeki süreçte açık hava toplantısı olur mu olmaz mı bu ayrıca değerlendirilip kararlaştırılacak. Göz göze gönül gönüle olmak daha önemlidir. Buna sayın genel başkanımız çok değer veriyoruz. Mitinglerde bir noktaya kadar bu sağlanıyor. Önümüzdeki günler bu daha da belli olacak. İstanbul'a biz çok önem veriyoruz. Cumhur İttifakının İstanbul'da başarılı olmasını hedefliyoruz. Bunun için MHP ve ülkücü hareket üzerine ne düşüyorsa yapacak. Sayın Binali Yıldırım'ın 23 Haziran İBB Başkanı olması hususunda çok çalışacağız. 3 bölge koordinatörümüz ve genel koordinatörümüz sayın Semih Yalçın ile birlikte karargahlarımızı kurduk. 39 ilçemiz bir ve beraberdir. Biz 23 Haziran'a inanıyoruz. Binali Yıldırım beyin zaferine de inanıyoruz. 31 Mart'ta İstanbul'daki usulsüzlüklerin ve sandık yolsuzluklarının yanlış hesabın YSK'dan dönmesi sevindiricidir. Bizleri memnun etmiştir. Şimdi ise hakkın haklısına demokratik olarak teslimine geldi. 23 Haziran hepimiz için çok önemlidir" diye konuştu.