Tunceli'de turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğu belirlendi
|13 Mayıs 2019 18:36
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İçişleri Bakanlığından, Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğunun tespit edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Pülümür-Kızılmescit kırsalında Il Jandarma Komutanlıgınca operasyon düzenlendiği belirtildi.
Dün bir, bugün 3 terörist olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan, dün etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Şilan Siirt" kod adlı Zilan Tek olduğunun tespit edildiği, 600 bin lira ödülle arandığı bildirildi.
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