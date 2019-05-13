Şanlıurfa Büyükşehir'den çalışanlarına yüzde 6 enflasyon zammı

Yıl içinde oluşan enflasyon farkından dolayı çalışanların mağdur olmaması adına gerçekleştirilen zam, Büyükşehir Belediyesindeki BELTUR, BELSAN ve ŞUSKİ çalışanlarına yansıyacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ile Hizmet-iş Sendikası arasında düzenlenen protokole, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Hizmet İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu, Hizmet-iş Sendikası 2 nolu Şube Başkanı Bozan İzol ve sendika üyeleri katıldı.

Protokolün ardından bir açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, gerçekleştirilen protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İşçilerimiz ve Belediyemiz açısından hayırlı uğurlu olsun. Artan enflasyon nedeniyle yeni bir sözleşme yapılarak yüzde 6 oranında bir zam tüm işçilerimize verilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, "İşçiden yana, emekten yana enflasyonu dikkate alarak vermiş olduğunuz farklar nedeniyle çalışanlar ve sendikamız adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.