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Polisten yöresel kıyafetlerle uyuşturucu tacirlerine pusu: 10 gözaltı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yöresel kıyafetler giyerek kurdukları pusuda 10 kişi gözaltına alındı
|13 Mayıs 2019 18:45
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Nizip Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip Polis Merkezi Amirliği ekipleri, tenha ve riskli yerlerde yöresel kıyafetler giyerek, pusu kuruyor, operasyonlar düzenliyor.
Tenha bölgelerde pusuya yatan yöresel ve sivil kıyafetli ekipler, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslardan birinin hakkında 3 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Ekipler, yaptıkları operasyonlarla 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken çok sayıda uyuşturucu maddeye de imha etmek üzere el koydu.
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