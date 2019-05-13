Papaz eriği dalında 8 liradan alıcı buluyor

Küçük Menderes Havzasındaki önemli erik üretim merkezlerinden Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde erik hasadı hareketli geçerken erik, üreticiden alış fiyatı olarak dalında 7-8 lira arasından alıcı buluyor. Erikler, ürün azlığı nedeniyle ise zaman zaman kapış kapış satılıyor.

İzmir'in erik üretimindeki lokomotif ilçesi Ödemiş'in kırsaldaki önemli üretim merkezi Kaymakçı'da, papaz eriği için nabız Raşit Şen pazar yerinde atıyor. Bu yıl yaşanan rekolte düşüklüğünün yanı sıra her üründe olduğu gibi artan maliyetler eriğin fiyatına da yansırken, papaz eriğinin üreticiden alış fiyatı kilo başına değişiklik gösteriyor.

Bölgede iklim koşullarının soğuk gitmesi ve arka arkaya yağışlı günlerin yaşanmasının rekolteyi etkilediği belirtilirken Raşit Şen Pazaryeri'ne naylon çuvallarla getirilen erik, ürün azlığı nedeniyle adeta kapış kapış gidiyor. Daha verimli geçen 2018 yılında üreticiden alış fiyatı 3,5-4 lira seviyelerinde olan Kaymakçı'nın papaz eriğinde hasadın mayıs ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Toptancı pazarında erik alımı yapan tüccarlardan Hüsnü Derin, hava koşullarının etkisi ve üretimin eskisi kadar canlı olmayışı sebebiyle papaz eriğinin fiyatının geçen yılın çok üstünde ilerlediğini belirterek "Rekolte düştü. Tabi bunun başlıca sebebi havanın yağışlı ve soğuk gitmesi. Şu anda hafta sonu için 7-8 lira kilo fiyatı bizim için güzel" diye konuştu.

Hafta içinde alımların yoğunlaşmasıyla beraber kilo fiyatı 10 liraya kadar çıkarken, üreticiler de fiyatın bu maliyetler ve rekolte düşüklüğü karşısında normal olduğunu söyledi.

Kaymakçılı üreticilerden Recai Diker, "Fiyatlar normal düzeyde; çünkü piyasaya gelen ürün az. Kimi zaman çiftçiden alış fiyatı 10 liraya kadar yükseliyor. Alıcı gelmezse de 5 liraya düşüyor. Geçmiş yıllarda ürünün para etmemesi ve arazi toplulaştırması da üretimi azalttı. Ağaçlar el değiştirdi, kimi yerlerde hem papaz, hem İtalyan eriklerinin ağaçları kesildi. Bunlar etkiledi. Kaymakçı'da yine de erik üretimi devam ediyor. Çünkü ürün çok kaliteli. Hafta içinde tüccarların ilgisi de bunu gösteriyor. Buradaki ürün doğrudan İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'ya gidiyor" diye konuştu.