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Baraj gölünde boğulan 3 çocuk toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde traktörle baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden ikisi kardeş 3 çocuk yan yana toprağa verildi.
 13 Mayıs 2019 19:15
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Baraj gölünde boğulan 3 çocuk toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde traktörle baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden ikisi kardeş 3 çocuk yan yana toprağa verildi.

Dün akşam Göksun ilçesi Gücuksu Mahallesi'nde Ahmet Bolat çocukları Ceylin (7) ve Vahap Bolat'ı (13), Şamil Özden de oğlu Alper Özden'i alarak birlikte balık tutmak için traktörle baraj gölüne gitti. Çocuklarını baraj gölü yanına bırakarak tekneyle göle açılan Ahmet Bolat ve Şamil Özden, döndüklerinde çocuklarla birlikte traktörün ortadan kaybolduğunu gördü. Kısa süreli araştırma sonrası çocukların traktörle göle girdiklerini fark eden çocukların babaları, kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çocukların cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopsi sonrası çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Baraj gölünde boğulan çocuklar için Göksun'un Gücuksu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından üç çocuk yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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