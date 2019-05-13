Korkunç olay öğretmenine verdiği mektupla ortaya çıktı
|13 Mayıs 2019 19:23
|Yazdır
Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 8'inci sınıf öğrencisi Y.T., geçen 6 Mart'ta okul müdürüne giderek üvey babasının kendisini istismar ettiğini anlattı. Bir süre önce evde banyo yaptığı sırada üvey babasının banyonun açık yerinden fotoğraflarını çektiğini iddia eden Y.T., herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine bu kez 10 Nisan tarihinde öğretmenine durumu anlatmaya karar verdi. Yaşadıklarını anlatacağını ancak utandığını söyleyen Y.T., öğretmenin 'Yazılı şekilde anlat' demesi üzerine olayla ilgili bir mektup yazdı.
Mektubunda yaşadıklarının çok utanç verici olduğunu kaydeden Y.T., hala olayın etkisi altında olduğunu, psikolojisinin yerle bir olduğunu belirtti. 7'nci sınıftayken okula gitmek için hazırlandığı bir gün annesi ve ablasının serada çalışmaya gittiğini aktaran Y.T. mektubunda, "Ben ve babam evdeydik. Ben babama güvenerek duşa girdim. Zaten sonrası acı bir felaket" ifadelerine yer verdi.
Üvey babasının banyonun üst kısmındaki boşluktan cep telefonuyla kendisinin fotoğraflarını çekmeye çalıştığını öne süren Y.T., durumu fark ettiğini ancak korkudan kimseye bir şey söyleyemediğini, ailesinin ve akrabalarının durumdan haberdar olmadığını ifade etti. Mektubu okuyan öğretmeni, Y.T. ve rehber öğretmeniyle birlikte okul müdürüne gitti. Öğretmenleri öğrencinin verdiği beyanları esas alarak tutanak tuttu ve konuyu ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirdi.
Yaşananların ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, idari soruşturmanın da yürütüldüğü belirtildi. Y.T.'nin halen üvey babası, annesi ve ablasıyla birlikte aynı evde yaşadığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Lise öğrencisini 14 kez bıçakladı, tahliye oldu
13 Mayıs 2019 19:29
|Gazeteci Demirağ'ı darp eden iki şüpheli yakalandı
11 Mayıs 2019 19:09
|Başsavcılık, o paylaşımlara soruşturma başlattı
11 Mayıs 2019 18:27
|Savcılıktan kayıp Ecrin ile ilgili açıklama
11 Mayıs 2019 16:59
|'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor
09 Mayıs 2019 20:41
|Silifke Belediye Başkanı kız kardeşini silahla vurdu
08 Mayıs 2019 23:18
|Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar almış
08 Mayıs 2019 19:24
|Okul müdürünü öldüren sanıklar hakim karşısına çıktı
07 Mayıs 2019 21:21
|Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı
07 Mayıs 2019 19:10
|Ankara'da şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı
05 Mayıs 2019 18:41