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Bakan dile getirmişti! İlk defa Mardin'de uygulandı

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Seydi Keskin Ortaokulu'ndaki öğrenciler, onur sistemi uygulaması kapsamında sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyor.
 13 Mayıs 2019 19:25
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Bakan dile getirmişti! İlk defa Mardin'de uygulandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeme getirdiği 'gözetmensiz sınav' uygulaması, Derik ilçe merkezinde bulunan Kale Mahallesi'ndeki Seydi Keskin Ortaokulu'nda da hayata geçirildi.

Okul idaresinin aldığı karar doğrultusunda, onur sistemi uygulaması ile sınavlara, başlarında bir öğretmen veya gözetmen olmadan ilk defa İngilizce sınavıyla başladı. Kopya çekmeyerek kendilerine olan güveni sarsmadıklarını belirten 8'inci sınıf öğrencisi Jinda Erol, "İlk defa böyle gözetmensiz sınav oluyor. Öğretmenlerimiz bize güvendi, biz onların güvenlerini sarsmayacağız. Bize güvendikleri için öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bütün sınavlarımızın öyle olmasını istiyoruz" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Ayşenur Dora ise "İlk defa böyle öğretmensiz ve gözetmensiz sınava giriyoruz. Öğretmenlerimiz bize güvendiği için çok mutluyuz. İngilizce dersinde öğretmensiz bir sınav oldu. İlçemizde ilk defa böyle gözetmensiz bir sınav oluyor. Öğretmenlerimiz bize güvendi, öz güvenimiz artı, bu sebeple çok mutluyuz" diye konuştu.

Seydi Keskin Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Kübra Kaya da "Bakanımız Ziya Selçuk'un hayaliyle biz bu yola başvurduk. İlk defa Derik'te uygulanan bir sistem. Bu sistem sayesinde çocukları gözetmensiz olarak sınav yaptırıyoruz. Gözetmensiz olarak yaptıklarımız sınav, psikolojik ve diğer açılardan geliştiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

DHA
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