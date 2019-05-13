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Google'da en çok neleri aradık?

Dünya devi Google, Türkiye genelinde 6-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan yoğun aramaları paylaştı. Bakın Türkiye'de en çok ne aradık?
 13 Mayıs 2019 19:34
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Google'da en çok neleri aradık?

Google'da Türkiye genelinde yapılan aramalarda ilk sırada 'Anneler Günü' dikkat çekti. Daha sonra da İstanbul seçim son durum ile YSK kararı, arama trafiğinde ciddi bir sıçrama yaptı. İşte Google'ın en çok arananları...

Anneler Günü

İstanbul seçim son durum, YSK kararı

Sahur vakti 2019, İftar saatleri, İmsakiye 2019

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan

Ekrem İmamoğlu açıklama

Yavuz Selim Demirağ

Herşey çok güzel olacak

Hemşireler Günü

Efe Güray, Beren Saat

Lenfoma nedir

367 kararı, Abdullah Gül

Ali Yerlikaya

Ali İhsan Yavuz, Şahan Gökbakar

Ayta Sözeri

Selvi Boylum Al Yazmalım

Mücahit Aktan

Adem Yavuz Özata

Asude Defne Özkan

Abdullah Öcalan

Yemek tarifleri

MSB personel temin

Semih Ürgün

Nilay Ceylan

Muhammet Safi

Hayri Kozak

Enis Arıkan

Yeşim Salkım, Gülben Ergen

Ebru Şallı

Tuma Çelik

İhsan Eliaçık
DHA
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