Atıl köy okulu iş kapısı oldu

Bartın'da, atıl durumdaki köy okulundan dönüştürülen Ayakkabıcılık ve Sayacılık Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimle sektördeki nitelikli eleman ihtiyacı karşılanarak istihdama katkı sunuluyor.

Kentte, tekstilden sonra ikinci büyük sektör haline gelen ayakkabı ve sayacılığın gelişmesi amacıyla geçen yıl kurulan Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği tarafından nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdama katkı sunulması amacıyla eğitim merkezi kurulması planlandı.

Yer olarak, Şiremirtabaklar köyünde taşımalı sisteme geçilmesi dolayısıyla atıl hale gelen bir okulun belirlenmesi üzerine Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde "Nitelikli Eleman İhtiyacının Karşılanması" projesi hazırlanarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunuldu.

TSO'nun yanı sıra Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği, Çalışma ve İş Kurumu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim il müdürlükleri ile ilde faaliyet gösteren ayakkabı firmalarının da iştirakçi olarak yer aldığı projeye BAKKA tarafından 315 bin lira hibe sağlandı.

Geçen yıl eylül ayında proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından eğitim merkezi olarak belirlenen atıl durumdaki köy okulu çatısından duvarlarına, kapılarından elektrik tesisatına kadar onarıldı.

Makine, mobilya ve gerekli teçhizatla donatılarak modern ve işlevsel bir hale getirilen eğitim merkezinde ocak-mart aylarını kapsayan ilk dönemde 13'ü kadın 25 kişiye eğitim verilerek, ildeki çeşitli ayakkabı ve saya fabrikalarında istihdamları sağlandı.

Mart-haziran aylarını kapsayan ikinci dönemde ise 16'sı kadın 25 kişinin eğitim aldığı merkez, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına, istihdama katkı sunmaya, gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimci olmasına katkı sunmaya devam ediyor.

- "Sektör cazibe merkezi haline gelebilir"

Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Necati Sandıklı, AA muhabirine, kentte ayakkabı ve saya imalatı yapan 18 firmanın bulunduğunu, sektörün kentte bir cazibe merkezi haline gelebileceğini düşündüklerini söyledi.

Sektörde nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi amacıyla TSO öncülüğünde bir eğitim merkezi kurma fikri doğduğunu aktaran Sandıklı, şöyle konuştu:

"Bunun için bir proje hazırlayarak BAKKA'ya sunduk. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden atıl durumdaki okulu alarak gerekli tadilatı yaptık. Ardından İŞKUR'dan 25 kursiyerimizle istihdam garantili kursumuza start verdik ve istihdamını da sağlayarak ilk kursumuzu tamamladık. Bu kursiyerlerimiz İŞKUR'dan günlük 77 lira ücret de alıyor. Şu anda ikinci kursumuz devam ediyor. Burada gençlerimizi yetiştirerek istihdama, üretime kazandırmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz arasında engelli gençlerimiz de var, onları da çalışma hayatının içine koymak bizim için gurur kaynağı. İlerleyen dönemlerde sektörümüzle ilgili bir sanayi sitesi oluşturma gayretimiz de var."

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi de 2014'ten bu yana yaptıkları çalışmalarla ayakkabı sektörünün kentte tekstilden sonra ikinci sektör olarak yer aldığını gördüklerini, bunun üzerine firmaları bir araya getirerek dernek kurulmasını sağladıklarını belirtti.

Kentte, sektörün geleceğinin parlak olduğuna işaret eden Cangi, sektörün daha da gelişmesini sağlamak için farklı ve büyük projeler hazırladıklarını kaydetti.

BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ise Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'nda önceliklerinin, dezavantajlı gruplar ve istihdam olduğunu dile getirerek, projenin de bu kapsama girdiğini, istihdama, ekonomiye katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Bartın TSO Genel Sekreteri Ahmet İncekara, sektörden gelen talepler doğrultusunda BAKKA'ya proje başvurusunda bulunduklarını, projenin sürdürülebilir olması için destek vereceklerini ifade etti.

- "Eğitim merkezi, girişimciliğin de kapısı"

Ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı öğretmeni Rıza Arslan, kursiyerlerin firmalarda istihdam edilmesinin yanında bazılarının girişimci olabileceğini belirterek, "Eğitim merkezimiz, istihdamın yanı sıra bir girişimcilik kapısı niteliğinde. Kursa özellikle kadınların ilgi göstermesi, kadın istihdamının artması adına gurur verici." dedi.

Kursiyer Ayşe Kocabaşoğlu, kursun kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bilmediğimiz bir işe hiçbir şey bilmeden başlamaktansa burada eğitimini alarak başlamak daha avantajlı. Zaten dikişi seviyorum. Bu da bir nevi dikiş işi. Baştan korktuk ama şu anda başarabildiğimiz için çok mutluyuz. 3 çocuk annesi bir ev hanımı olarak iş deneyimim olmadığı için bir işe giremiyordum ama bu kurs bizim için çok iyi bir avantaj oldu."

Bedensel engelli Sezai Akyol da Valilik aracılığıyla kursa katıldığını anlatarak, "Ayağımdan engelliyim, ayakta duramıyorum. Bu iş için durumum engel değil. Şu anda birçok şeyi öğrendim ve artık tasarım düşünür hale geldim. Meslekte çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Farklı ve değişik model ayakkabılar yaptım. Bunun arkasının geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.