1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine 10,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 10 milyar 701 milyon lira borçlanmaya gitti.
 13 Mayıs 2019 19:42
Yazdır
Hazine 10,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 10 milyar 701 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz ve bileşik faiz yüzde 26,12 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 17 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 472 milyon lira, net satış 2 milyar 753 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 55 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,1 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit reel faiz yüzde 4,21, bileşik reel faiz yüzde 4,25 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 826 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 176 milyon lira, net satış 1 milyar 198 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 135 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 10 milyar 701 milyon lira borçlandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuru üzüm ihracatında 'Uzak Doğu' bereketi
13 Mayıs 2019 19:45		 Aflatoksin sorununa 'beyaz killi' çözüm
13 Mayıs 2019 19:43
Papaz eriği dalında 8 liradan alıcı buluyor
13 Mayıs 2019 19:13		 Cari açığın azalması
13 Mayıs 2019 15:54
Mobil hizmetler için yeni azami ücret tarifesi belirlendi
13 Mayıs 2019 15:47		 Çeyrek altın ne kadar?
13 Mayıs 2019 12:50
Cari açık, 2009 sonundan bu yana en düşük seviyesinde
13 Mayıs 2019 12:18		 Dolar'ın düşüşü kısa sürdü: 6,08 TL
13 Mayıs 2019 12:18
'Köyleri terk etmeyin, çiftçilik daha karlı olacak'
13 Mayıs 2019 11:04		 TESK'ten 'afetle mücadele kongresi'ne destek
13 Mayıs 2019 10:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
Amasya Üniversitesi GYS sözlü sınavında adayların tamamına 100 tam puan verdi!
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
MEB'den yeni yönerge
İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
Merkez Bankası elindeki dövizi sıfırladı
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
Sağlık çalışanlarının döner sermaye talebi mecliste
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınların silahları 3
x,y,z 6
Pisipisi 3
salak 1
ankaragücü 3
Orucu da yanlış anladık 4
anneler günü 9
kendi kendine konuşmak 5
Dayan kalbim 2
vedat milör 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam