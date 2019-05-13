Erdoğan: Milletimiz bizden her alanda hizmet bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Önümüzdeki 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri var. Meclis gündemi de yoğun. Milletimiz bizden her alanda hizmet bekliyor. Hepsini hayata geçireceğiz.

- Bundan sonraki başarılarımızı, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor. Ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var.

- Önümüzdeki en önemli süreç İstanbul seçimleridir. 31 Mart seçimlerinde usulsüzlükleri araştırırken sandık kurulu üyeleri ile ilgili yanlışı tespit ettik. İstanbul seçimlerinde çok ciddi yolsuzluklar yapıldı, çok ciddi yanlışlıkları tespit ettik.

- YSK, partimizin yaptığı itiraz üzerine yaptığı araştırmada 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvelinin kayıp olduğunu, sisteme de boş işlendiğini belirledi.

- 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değil. YSK haklı olarak seçimin yenilenmesine karar verdi. Kurul kararını verirken usulsüzlükleri dikkate aldı.

- Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler ısrarlar 'Nasıl olur da sadece Büyükşehir yenilenir?' diyor. 26 ilçenin her birinde sonucu değiştirmeyen oylar İBB'de toplandığında seçimin sonucunu değiştirebiliyor.

- Yeter ki biz İstanbul seçimleri ile ilgili kararı milletimize doğru anlatalım. Seçim çalışmalarında sergilenen dağınıklığın bizi nerelere getirdiğini gördük.

- AK Parti'yi milletin değil de, kendi heveslerinin aracı olarak görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Kimsenin bu büyük davayı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz.

- Türkiye'de hiç bir seçim sıradan değil, tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu fark etmeyen yoktur. Neden Avrupa neden Amerika İstanbul seçimleri ile bu kadar ilgileniyor?

- Belçika'da seçim iptal edildi. Neden bununla kimse ilgilenmiyor? Ama İstanbul ile herkes ilgileniyor. Neden çünkü seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Cevap çok basit. Oyları çaldılar. Bir taraftar oyları çalanlar var, bir taraftar milli iradeye sahip çıkanlar var.

- Siyasette kazanmakta var kaybetmek de var. Kazanırsak milletimize hizmetlerimizi kazandırmanın peşinde olacağız, kaybedersek milletimizin gönlüne girmenin yolunu arayacağız.

- Genel kurul günleri Ankara'da diğer günler İstanbul'da çalışmalarınızı sürdürmenizi istiyorum. Seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışacağız, çok koşturacağız. Bayram tatiliyle tamamen İstanbul'a yoğunlaşacağız. Bu sene memleket yok. İstanbul'da olacaksınız.