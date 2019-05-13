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475 sanıklı Akıncı Üssü davası devam edildi

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi
 13 Mayıs 2019 20:56
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475 sanıklı Akıncı Üssü davası devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulunda kursiyer teğmen olan sanık Okan Ayday savunma yaptı.

Ayday, 15 Temmuz akşamı, birliğe gelmelerine yönelik bölük komutan vekili üsteğmen Eren Çalışkan tarafından WhatsApp grubuna atılan mesajı geç gördüğünü, bunun üzerine onu aradığını ve evdeki inşaat işlerinden dolayı izin istediğini söyledi.

Çalışkan'ın herkesin geleceğini bildirmesi üzerine kışlaya gittiğini anlatan Ayday, nizamiyede girişlerin yasaklandığının belirtilmesi üzerine içeri giremediğini bildirdi.

Bu yüzden G3 silahı ve teçhizatı almadığını ifade eden Ayday, tabur komutanı Metin Bilgici'nin numarasını bulup ona ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.

Ayday, kısa süre sonra dışarı çıkan araçların peşine takıldığını ve Akıncı Üssü'ne geldiklerini belirtti.

Akıncı'da gruplara ayrıldıktan sonra 141. Filo bölgesi olduğunu sonradan öğrendiği karanlık bir yerde bırakıldıklarını ve "burada bekleyin, birazdan emir verilecek" dendiğini ileri süren Ayday, iddia edildiği gibi nöbet tutmadığını savundu.

Ayday, 03.00 civarı illegal bir girişimin içinde olduklarını öğrendikten sonra fırsat buldukları sabah saatlerinde arkadaşlarıyla MEBS Okulu'na döndüğünü anlattı.

Yaşananları öğrenene kadar durumun terör saldırısıyla alakalı olduğunu sandığını ve o gece kanuna aykırı bir emir almadığını ileri süren Ayday, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ayday, tahliyesini ve beraatini istedi.

- "Ne maksatla çağrıldığımızı bilmiyordum"

Sanık eski kursiyer teğmen Mesut İleru da mütalaada yöneltilen suçlamaları reddettiğini belirterek, iddia makamının taraflı davrandığını öne sürdü.

Birliğe katılmalarına yönelik "Muhabere 2015" WhatsApp grubuna atılan mesaj üzerine okula gittiğini savunan İleru, "Ne maksatla okula çağrıldığımızı da bilmiyordum." dedi.

Darbe kastıyla okula gitmediğini ve bu kasıtla hareket etmediğini öne süren İleru, Akıncı Üssü'ne gideceklerinden de haberdar olmadığını belirtti.

İleru, Akıncı'ya götürüldüklerinde bir binanın yakınlarında, ağaçlık bir alanda beklediğini ve herhangi bir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.

WhatsApp grubuna 02.59'da atılan mesaj sonrası illegal bir girişimin içinde bulunduklarını anladığını savunan İleru, kanunsuz bir eylemde bulunmadan ilerleyen saatlerde MEBS Okulu'na döndüğünü söyledi.

İleru, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Anadolu Ajansı
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