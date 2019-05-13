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1,5 yaşındaki Ecrin'den 7 gündür haber alınamıyor

Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yürütülen çalışmaların yedinci gününde de sonuç alınamadı
 13 Mayıs 2019 21:04
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1,5 yaşındaki Ecrin'den 7 gündür haber alınamıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmalarına yedinci gününde de devam edildi.Çalışmalara, İl Jandarma ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim ile AFAD ve UMKE görevlileri katıldı.AFAD'ın 32 kişilik ekiple katıldığı arama çalışmalarında bir iz takip, üç canlı arama, bir de kadavra arama köpeği de kullanıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adamlarca Altınkaya Barajı kıyısında arama yapılırken, yedinci günde de minik Ecrin'e ulaşılamadı.Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.
Anadolu Ajansı
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