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Gazeteciliği bıraktı, koyun yetiştiriyor

Bursa'da kendi işini yapabilmek için basın sektöründeki mesleğinden ayrılan Aydın Garip (27), beşiz doğum yapabilen 'Romanov' cinsi koyun yetiştirmeye başladı. Koyunların Ukrayna kökenli ve 'kuzu makinesi' olarak bilindiğini belirten Garip, "Herkes Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldi. Taleplere yetişemiyorum" dedi.
 13 Mayıs 2019 21:13
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Gazeteciliği bıraktı, koyun yetiştiriyor

Bursa'da kendi işini yapabilmek için basın sektöründeki mesleğinden ayrılan Aydın Garip(27), beşiz doğum yapabilen Romanov cinsi koyun beslemeye başladı. Romanov cinsi koyunların 'kuzu makinesi' olarak bilindiğini belirten Garip, Herkes romanov cinsi koyun beslemeye yöneldi. Taleplere yetişemiyorum dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden 2015 yılında mezun olan Aydın Garip, yaklaşık 4 yıl basın sektöründe çalıştı. Basın sektöründe yeterince mutlu olmayan ve kazandığı paranın tatmin edici olmaması sebebiyle bu işinden ayrılan Garip, çiftlik kurmaya karar verdi. Çiftlikte besleyeceği hayvana karar vermek için araştırma yapan Garip, yılda iki kez doğum yapan ve her doğumda üçüz, dördüz, beşiz yavrular veren ?Romanov? koyunlarını beslemeye karar verdi. Kestel'in Gölbaşı mahallesinde bulunan 10 dönümlük çiftliğine geçen yıl aldığı 4 koyunla bu işe başlayan Garip, romanov cinsi koyunun doğumda verdiği fazla yavru sebebiyle kısa sürede 70 koyuna kadar ulaştı. Ukrayna kökenli, ?kuzu makinesi? olarak bilinen romanov cinsi koyunların yetişkinleri ortalama 2 bin liradan alıcı buluyor.

?KUZU MAKİNESİ?

Romanov koyunlarını fiziksel şartlara dayanıklı ve doğurganlıklarının diğer koyunlara göre daha fazla olması sebebiyle tercih ettiğini belirten Aydın Garip, ?Yerli koyunlar tek, çift doğum yaparken bu hayvanlar 5 taneye kadar yavru verebilmekte. Benim koyunlarım da genellikle 3-4 arasında yavru verdikleri için hızlı bir şekilde üremesi oldu ve güzel bir kazanç sağladı. Hayvanların doğurganlığının üçüz, dördüz, beşiz olması daha çok ilgimi çekti ve bu işin üzerine gitmek istedim. Daha sonrasında işimden ayrıldım ve bu işi devam ettiriyorum. Bu koyunların lakabı kuzu makinesi. Nedeni diğer koyunlara göre 2 katı, 3 katı kadar koyun üretmesi ve senede 2 kez doğum yapması. Senede 2 kez doğurduğu için 50 başlık bir sürüden yılda 200'ün üzerinde kuzu alabiliyorsunuz. Bunu kolay bir şekilde piyasada eritip halka sunabiliyorsunuzö dedi.

?TALEPLERE YETİŞEMİYORUM?

İnsanların artık romanov cinsi koyun beslemeye yöneldiğini belirten Garip, ?En çok talep damızlık üzerine kuzu olarak alıp, kendileri yetiştirip, kendi çabalarıyla ilk ve ikinci doğumlarını yaptırarak kendi çiftliklerini kurmak için çok gelen müşterimiz var. Anaç koyun isteyen müşterimiz de var. Şuan da taleplere yetişemiyorumö dedi.

?ETİ KOKUSUZ VE LEZZETLİ?

Romanov cinsi koyunun etini, diğer koyunların etiyle kıyaslayan Garip, ?Etinin kokusu diğer koyun ırklarına göre yok denecek kadar az. Lezzeti ise büyükbaş hayvan etinin lezzeti kadar var. Kendimizde yedik, testini yaptık. Bu koyunu ülkemizde yaygınlaştırıp üretimine yön verirsek et fiyatlarını aşağı çekebilirizö dedi.

?ROMANOV CİNSİ KOYUN DİYEREK BAŞKA CİNS KOYUN SATIYORLAR?

Romanov koyunlarına fazla talep olması sebebiyle bazı insanların dolandırıcılığa başvrduğunu belirten Garip, ?Haberlerde çok sık karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz. Romanov cinsi diyerek bu işe gönül veren insanları kandıranlar var. Bu koyunların yurtdışından gelişi durduruldu. İthal edilmesi hiç bir şekilde söz konusu değil. dedi.

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DHA
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