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Ordu'da üretiliyor! Kilosu 20 bin TL'ye kadar satılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, arı sütünün kilosunun Türkiye'nin bazı bölgelerinde en az 5-7 bin liradan, az üretildiği dönemlerde 10-20 bin liradan alıcı bulabildiğini belirterek, "Arı sütü, arıcılık yapanlara bal satışının yanında büyük kazanç sağlıyor." dedi.
 13 Mayıs 2019 21:18
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Ordu'da üretiliyor! Kilosu 20 bin TL'ye kadar satılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan ve son yıllarda ekonomik yönden büyük bir rağbet gören arı sütü üretimine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dünyada bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'nin en çok bal üretilen ili olan Ordu'da arı sütü üretiminin ekonomiye büyük katkı sağladığına dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kilosu 5-7 bin lira arasında değişen bu ürünün iyi bir gelir kaynağı olan ürünlerden biri olduğunu vurguladı. Güler, önümüzdeki dönemde bununla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Başkan Güler, şöyle konuştu: "Türkiye'de Ordu şehri olarak arıcılıkta birinciyiz. Ülkemiz olarakta dünyada ikinciyiz. Türkiye arı sütünden 31 ton ithal ediyor biz bunun 1 tonunu üretiyoruz. Kavanoz kavanoz, teneke teneke bal üretiyoruz ama en kıymetli olan arı sütünü ıskalıyoruz. Yani esas para orada. Kilosu 5 bin lira, 7 bin lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz günlerde arıcı hanımlar ile sertifika töreninde konuştuk. Bir hanım bir yıl boyunca 10 kilo arı sütü yapıyor. Kilosunu 5 bin liradan hesap edersek yılda 50 bin lira yapıyor. Bir günde yarım gün çalışacak ve yılda 50 bin TL para kazanabilecek. Bu ayda 4 bin TL yapar. Beni işe koy diye gelen kişi asgari ücretle 2 bin liraya çalışıyor. Halbuki arı sütünde çalışarak 4 bin lira para alıyor. Propolis diye bir şey daha var. Bunun kilosu 70 bin lira. Oturduğunuz yerden halı dokumaktan daha faydalı bir iş. Yani buna benzer işler var."

"Herkes çalışacak"

Yeni dönemde tarım alanında gelir getiren bu tür işlere yoğunlaşacaklarını belirten Güler, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem artık seçim olmayacağı için geçim dönemi olacak. Geçimde ekonomiyle olacak, kalkınmayla olacak, üretimle olacak. Onun için çalışmalarımızın birinci unsuru üretim ve verimlilik. Bununla ilgili herşeyi değerlendireceğiz. Birlikte kolları sıvayacağız. Sizin yaptığınızda yapamayacağınızı da birlikte yapacağız hep beraber. Bu bizim sorumluluğumuz. Artık belediyeler kaldırım, çöp, asfalt ile sadece uğraşmayacak. Bunun dışındaki kısımlarda sizi zorlayacağım sizde beni zorlayacaksınız, boş durmak yok oturacağız çalışacağız. Herkes çalışacak; hanımlarda çalışacak gençlerde çalışacak. Yani 'beni işe koy' diye gelmekten ziyade 'bana yapacak iş ver' sözünü ben sizden bekliyorum. Burada hepimiz maaşla çalışmaktan ziyade üreteceğiz. Kendi işimizi kuracağız. Ben size bunun yolları göstereceğim."

Arı sütünün faydaları

Yeryüzünde besin değeri en yüksek olan, doğal ilaç özelliği taşıyan ve kraliçe arıyı beslemek için 10-15 günlük işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgılanan özel ve çok değerli bir madde olan arı sütü, binlerce çiçeğin çiçek poleni, bal özü ve bal arılarının enzimlerinden oluşuyor. Sanıldığının aksine bal ve arı sütü birbirinden farklı madde özelliğini taşıyor. Koyu bir kıvama, ekşi ve keskin bir kokuya sahip olan arı sütünün içinde A, C, D ve E vitaminlerinin haricinde B vitamini kompleks fosfor, çinko, magnezyum, selenyum ve aminoasidi gibi pek çok faydalı mineral bulunuyor. Bal arıları yaklaşık 45 gün yaşayabilirken, arı sütüyle beslenen kraliçe arılar ortalama 6 yıl kadar yaşıyor. Tıp alanında damar tıkanıklığını gideren, damarları açan ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan arı sütü kansere karşı etkin rol oynayan ürünlerin başında geliyor. Unutkanlığa karşı ve hafıza güçlendirmek için kullanılan, hastalıklara karşı vücut direnci artıran arı sütü hipertansiyona karşı yararlı olan bir ürün olarak tavsiye ediliyor. Alzheimer hastalığına karşı kullanılan, doğal bir antidepresan özelliği taşıyan arı sütü hücre yenilenmesini hızlandırıyor. Arı sütünün kilosu Türkiye'nin bazı bölgelerinde en az 5-7 bin liradan alıcı buluyor. Az üretildiği dönemlerde 10-20 bin liradan alıcı bulabiliyor. Arı sütü, arıcılık yapanlara bal satışının yanında büyük kazanç sağlıyor.
İhlas Haber Ajansı
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