Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 7 kişi gözaltında
Nevşehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
|13 Mayıs 2019 21:28
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Nevşehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik kent merkezi, Avanos ilçesi ile Kalaba ve Özkonak beldelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Harun O, Ahmet O, Mehmet K, Nihat Ç, Süleyman İ, Yalçın M. ve Yüksel Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada ruhsatsız silahlar, çok sayıda mermi, çeşitli doküman ve dijital veriler bulundu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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