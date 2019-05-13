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'Hemşire ve ebeler, sistemimizin asli unsurlarıdır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Hemşire ve ebeler, sistemimizin asli unsurlarındandır, bizim de kendilerini yerleştirdiğimiz yer buna uygun olmalıdır"
 13 Mayıs 2019 21:33
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'Hemşire ve ebeler, sistemimizin asli unsurlarıdır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşireler ve ebeler, sağlık çalışanları içinde isimsiz kahramanlardır ve sağlık sistemlerinin omurgasını teşkil ederler." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, "Hemşireler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, bütün toplumun sağlıklı hayat tarzını benimsediği, sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmayı hedeflediklerini belirtti.

Sağlık hizmetine erişimin temini için gerekli güçlü ve dayanıklı sağlık sisteminin kilit taşının sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Hemşireler ve ebeler, sağlık çalışanları içinde isimsiz kahramanlardır ve sağlık sistemlerinin omurgasını teşkil ederler. Hemşire ve ebelerimizi, yardımcı sağlık personeli tanımlamasıyla, sistemin yardımcı unsurları olarak gören bir bakış açısıyla sağlık sistemimizin hedeflerini gerçekleştirmek mümkün değildir. Hemşire ve ebeler, sistemimizin asli unsurlarındandır, bizim de kendilerini yerleştirdiğimiz yer buna uygun olmalıdır."

Koca, ebe ve hemşirelerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için teşvikler uygulandığını, ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlamalarını destekleyip her iki mesleğin de lise seviyesinde değil, lisans seviyesinde eğitim almış personelle icrasını hedeflediklerini belirterek, bu çalışmalarda son yıllarda önemli yerlere ulaşıldığına işaret etti.

- "Hemşire ve ebeler büyük başarılara imza attı"

Hemşire ve ebelerin sağlık sisteminin her basamağında yer alıp önemli görevler icra ettiğine dikkati çeken Koca, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yükü sırtlanarak başta aşılama, gebe ve bebek takipleri olmak üzere büyük başarılara imza attıklarını vurguladı.

Koca, hastanelerde hastalara şefkat eliyle dokunan, tedavilerini uygulayıp aralıksız takip eden hemşirelerin, anne adaylarının sancılı anlarında ve yeni doğan bebeklerin ilk nefeslerinde sanki kendileriymiş gibi mutlu olan ebelerin, sağlık kurumlarının bütün ağır yükünü sırtlarında taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hemşire ve ebelerin sağlık hizmetlerindeki önemli rolünü gören ve bu konuda bilinci arttırmak isteyen Dünya Sağlık Örgütü de 2020 yılını 'Hemşireler ve Ebeler Yılı' ilan etmiştir. Bu yıl Hemşireler Günü, Anneler Günü ile aynı tarihe denk gelmiştir. Son yıllarda çok sayıda erkek hemşiremiz yetişip göreve başlasa da hemşirelik, içinde barındırdığı şefkat ile annelikle çok benzerlik göstermektedir. Bugün vesilesi ile Hemşireler Günü'nü ve Ebeler Günü'nü tebrik ediyor, annelerimiz ve bir gün anne olacak tüm hanımefendilerin de Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."
Anadolu Ajansı
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