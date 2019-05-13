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Dünyanın en büyük yeraltı şehri turizme kazandırılıyor

Nevşehir'de yaklaşık 5 yıl önce başlayan Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi sırasında dünyanın en büyük yeraltı yerleşimi keşfedilmişti.
 13 Mayıs 2019 21:53
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Dünyanın en büyük yeraltı şehri turizme kazandırılıyor

Nevşehir'de yaklaşık 5 yıl önce başlayan Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi sırasında dünyanın en büyük yeraltı yerleşimi keşfedilmişti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dünyanın en büyük yeraltı şehrini en kısa zamanda hizmete kazandırılacağını açıkladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve TOKİ ile işbirliği içerisinde yürüttükleri 'Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi' çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehrini en kısa zamanda hizmete kazandırılacağı müjdesini verdi. Belediye Başkanı Rasim Arı, "Seçim döneminde vaat ettiğimiz ne varsa bu vaat ettiklerimizin tamamının arkasındayız. O gün fiziksel ve zihinsel değişim ile ilgili ifade ettiğimiz her şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Birincisi vatandaşlarımızla, hemşerilerimiz ile birlikte olacağımızı ifade etmiştik sizde şahitlik ediyorsunuz ki bir belediye başkanı sıfatı ile değil bir ağabey, bir kardeş ve bir evlat sıfatıyla kucaklaşıyoruz. Bununla birlikte bu şehri marka şehir haline getirecek bu şehri dünyada ve Türkiye'de tanınır bir şehir haline getireceğimizi bunun için fiziksel değişim yapacağımızı söylemiştik. Onlardan bir tanesi de kale bölgesinin turizme açılmasıydı. Geldiğim ilk günden beri en fazla üzerinde mesai harcadığım konu kale bölgesinin turizme açılmasıdır. Kale bölgesinde var olan sorunları çözmeye başladık. Çünkü orada biliyorsunuz farklı insanlarımızın konutları ve hakları var. O hakları hak sahiplerinden alarak bu sorunu ortadan kaldırmaya yani mülkiyet sorununu ortadan kaldırmaya çalışmıştık. Bu sorunlarımız aşağı yukarı bitti. Geçen hafta İller Bankası ekibiyle ve akabinde yine Ankara'dan gelen bir ekiple bu konuları istişare etmiştik. Bugün Çinliler ile bir araya geldik. İnşallah Çin'den bir eyalet başkanı ile bir araya geleceğiz aynı şekilde devam ettiriyoruz. Çok yakın zamanda etütleri yapıyoruz, projelerini çıkartacağız. İnşallah bu şehrin hak ettiği değeri kazandıracak ve bu şehrin kaderini değiştirecek kale bölgesini ve etrafındaki dünyanın en büyük yeraltı şehrini şehrimizin menfaatlerine sunacağız. Çalışmalar son sürat devam ediyor, en kısa zamanda burayı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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