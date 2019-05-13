En fazla bütçeyi kiraya ayırıyoruz
|13 Mayıs 2019 21:58
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Hanehalkları 2017 yılında Türkiye geneli en fazla harcamayı konut ve kira için yaparken, tüketim amaçlı yapılan harcamaların içinde yüzde 24,7 pay aldığı görüldü.
Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, aile istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Hanehalkının 2017 yılında en fazla harcamayı konut ve kira için yaptığı görüldü. Böylelikle tüketim amaçlı yapılan harcamaların içinde yüzde 24,7 pay aldığı saptanırken, ikinci sırayı yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içeceklerin, üçüncü sırayı ise yüzde 18,7 ile ulaştırma harcamalarının aldığı kaydedildi. Buna karşın tüketim harcamalarının içinde en düşük pay yüzde 2,2 ile sağlığın aldığı tespit edildi. Türkiye geneli hanehalkı büyüklüğüne bakıldığında da 2018 yılında 3,4 kişi olduğu belirlendi.
PRNet ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında 2018 yılında kira ile ilgili 34 bin 154 haber çıkışı tespit ederken, kira fiyatlarının yüksek olmasının medyanın da gündeminde yer aldığı görüldü.
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