Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Servis aracının çarptığı emekli albay hayatını kaybetti
Sökeli Emekli Albay Nihat Ateş son yolculuğuna dualarla uğurlandı
|13 Mayıs 2019 22:07
|Yazdır
Geçtiğimiz günlerde Yenikent Mahallesinde yöneticiliğini yapmakta olduğu Safir Sitesi girişinde servis aracının çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alınan emekli Albay Nihat Ateş, yaşama tutunamadı.
Hayatını kaybeden 56 yaşındaki emekli Albay Nihat Ateş, Söke Kocacami de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle Söke Asri Mezarlıkta defnedildi.
Söke çarşı esnaflarından Halide Ateş'in ağabeyi olan emekli Albay Nihat Ateş'in cenaze törenine Söke Garnizon Komutanı P. Alb. Salih Büyük ve Garnizon Komutan Yardımcısı Hasan İhsan Kızgınçelik, Belediye Başkan Vekili Yasemin Gürsoy da katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti
13 Mayıs 2019 23:47
|Kanepeden düşen minik Yaşar, hayatını kaybetti
13 Mayıs 2019 22:37
|Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
13 Mayıs 2019 22:32
|1,5 yaşındaki Ecrin'den 7 gündür haber alınamıyor
13 Mayıs 2019 21:04
|Kars'ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
13 Mayıs 2019 20:41
|Polisten yöresel kıyafetlerle uyuşturucu tacirlerine pusu: 10 gözaltı
13 Mayıs 2019 18:45
|Soma'da 301 madenci dualarla anıldı
13 Mayıs 2019 17:36
|Çiftlik Bank'ın işitme ve konuşma engelli mağdurları tercüman eşliğinde dinlendi
13 Mayıs 2019 17:21
|Yunus polisleri E-5'te kaza yaptı: 2 polis yaralı
13 Mayıs 2019 17:14
|Bankamatiğe para yatırırken 4 kişi tarafından kaçırıldı
13 Mayıs 2019 16:45