Denizli'nin saklı küçük 'cennet'i Ucarı Göleti
|13 Mayıs 2019 22:17
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Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Ucarı Göleti rekreasyon alanı doğa severlerin ilgi odağı olmaya devam ederken, gölet özellikle gün batımındaki eşsiz manzarası ile fotoğraf meraklılarının ilgisi olmaya devam ediyor.
Denizli kent merkezinde yaklaşık 60 kilometre (km) mesafedeki Ucarı Göleti eşsiz manzarası ile adeta büyülüyor. Geçtiğimiz aylarda Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 depremden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Ucarı Mahallesinde yer alan gölet özellikle hafta sonları şehir dışından gelen misafirlerini ağırlıyor. Gölet Acıpayam ilçesi ile Denizli'nin en önemli doğal güzelliklerinden birisi olarak adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Dinlenmek için güzel bir yer arayanların en çok tercih ettiği yerlerden birisi haline gelen Ucarı Göleti, göl ve ağaçlık alanı ile görenleri mest ediyor. Gölet manzarasına karşı, kuş sesleri arasında gezinti yapmak ve piknik yapmak isteyenlerde sıklıkla göleti tercih ediyorlar.
Göleti bir çok yerden çıkan kaynak suları besliyor
Gölet hakkında bilgiler veren mahalle sakinlerinden Cevdet Yılmaz, gölete gelen suyun mahallenin farklı yerlerinden çıkan su kaynaklarından oluştuğunu söyledi. Suyun kayaların altından çıkan suların gölette birleştiğini yenileyen Yılmaz, önceki yıllarda köylülerin çabası ile göletin yapıldığını sonrasında ise Denizli Büyükşehir ve Acıpayam Belediyeleri tarafından bölgenin rekreasyon alanı olarak düzenlendiğini ifade etti. Yılmaz, önceden gölet ile tarımsal sulama yapıldığını ancak sonradan kurulan kooperatif ile göletin daha güzel bir hale getirildiğini kaydetti.
"Denizli'nin en güzel yeri"
Yılmaz, göletin özellikle yaz mevsimlerinde çok güzel bir serinlik sağladığını kaydederek, "Buraya gelen insanlar gölette çok rahat ettiklerini ve manzarasını çok beğendiklerini söylüyorlar. Buraya gelenler belediyenin yaptığı tesisleri de kullanıyorlar. Buraya gelenler burasının Denizli'nin en güzel yeri olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.
Gölete gelen ziyaretçilerde bölgenin özellikle gün batımında eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını belirtip, herkesi göleti görmeye davet ettiler.
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