Siirt'te aşırı yağışlar peynir fiyatlarını etkiledi

Siirt'te geçen yıl kilosu 14 liradan satılan taze peynirin fiyatı, bu yıl 18 ila 20 liraya yükseldi. Peynir satıcıları, yoğun yağışlar nedeniyle yaylalardan yeteri kadar peynir gelmediğinden fiyatların arttığını belirtti.

Siirt Helvacılar Çarşısı'nda yaklaşık 23 yıldır peynir satıcılığı yapan Abdulkadir Toprakçı, bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle yaylalardan yeteri kadar peynir gelmediğinden fiyatların da arttığına dikkat çekti. Piyasada taze peynirin yeteri kadar olmadığından yakınan Toprakçı, "Bu sene yağışlardan dolayı peynir bir ay geç geldi. Peynir şuan 18 liradır ama bayramdan sonra 20'yi geçecek, ben öyle tahmin ediyorum. Peynir Siirt'te ancak yeter. Çok pahalıdır, millet alamıyor, geçen sene bu vakitte peynir 14 ile 15 arasıydı, şimdi 18 lira olmuş" dedi.

Aşırı yağışlardan dolayı yaylalarda koyun besiciliği yapan göçerlerin peynir üretimi yapamadıklarını söyleyen Yasin Toprakçı da, peynirin az olmasından dolayı fiyatların arttığını dile getirdi. Toprakçı, "15 senedir bu işi yapıyorum. Yağmurlardan dolayı peynir yükselmiş. İnmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Geçen sene bu vakitlerde günde 20 ile 30 kişinin gelip peynir sorduğunu anlatan peynir satıcısı Şakir Alkan, günde 5 ile 10 kişinin peynir fiyatını sorduğunu ama alamadığını kaydetti. Alkan, "Şuan kilosu 18 ile 20 lira olan peynir inşallah Ramazan ayından sonra 15, 16 liraya düşer. Kilosu 15 liraya gelsin ki herkes yesin" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Abdullah Özdemir ise, peynir almaya geldiğini ama pahalı olduğu için alamadığını belirterek, fiyatların düşmesini beklediğini söyledi.