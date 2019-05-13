Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
|13 Mayıs 2019 22:32
|Yazdır
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 BT 641 plakalı otomobil, Yuvacık Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Fırat'a (11) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fırat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.E. gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti
13 Mayıs 2019 23:47
|Kanepeden düşen minik Yaşar, hayatını kaybetti
13 Mayıs 2019 22:37
|Servis aracının çarptığı emekli albay hayatını kaybetti
13 Mayıs 2019 22:07
|1,5 yaşındaki Ecrin'den 7 gündür haber alınamıyor
13 Mayıs 2019 21:04
|Kars'ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
13 Mayıs 2019 20:41
|Polisten yöresel kıyafetlerle uyuşturucu tacirlerine pusu: 10 gözaltı
13 Mayıs 2019 18:45
|Soma'da 301 madenci dualarla anıldı
13 Mayıs 2019 17:36
|Çiftlik Bank'ın işitme ve konuşma engelli mağdurları tercüman eşliğinde dinlendi
13 Mayıs 2019 17:21
|Yunus polisleri E-5'te kaza yaptı: 2 polis yaralı
13 Mayıs 2019 17:14
|Bankamatiğe para yatırırken 4 kişi tarafından kaçırıldı
13 Mayıs 2019 16:45