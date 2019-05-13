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Kanepeden düşen minik Yaşar, hayatını kaybetti

İzmir'in Kınık ilçesinde, kanepeden düşen Yaşar Can Uzun (2), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, yaşamını yitirdi.
 13 Mayıs 2019 22:37
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Kanepeden düşen minik Yaşar, hayatını kaybetti

İzmir'in Kınık ilçesinde, kanepeden düşen Yaşar Can Uzun (2), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, yaşamını yitirdi.

Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 3 yıllık evli, Ramazan- Meliha Uzun çiftinin, tek çocukları Yaşar Can Uzun, dün saat 21.00 sıralarında dengesini kaybederek, kanepeden yere düştü. Başını yere çarpan çocuk, ailesi tarafından Kınık Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Bilinci kapalı olan küçük Yaşar Can, buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soma'daki bir kömür madeninde işçi olarak çalışan Ramazan Uzun ve ev kadını olan eşi Meliha Uzun, acı haberle yıkıldı. Uzun çiftini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Uzun'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, kanepeden düşerek yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamı yitiren 2 yaşındaki Yaşar Can Uzun'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi ilk olarak annesi Neziha Uzun'un doğup, büyüdüğü kırsal Arpadere Mahallesi'ne getirildi. Buradaki Arpadere Camisi'nde öğlen düzenlenen cenaze törenine Yaşar Can Uzun'un babası Ramazan Uzun, diğer yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Uzun'un Arpadere Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA
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