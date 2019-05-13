Dev hasılat! 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı
|13 Mayıs 2019 23:07
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Osmangazi Köprüsü, ekonomiye katkısıyla adından söz ettiriyor. Hesaplamalara göre köprü, ekonomiye 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı.
Toplam 9 milyar dolar yatırım bedeliyle faaliyete alınan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, ekonomiye katkısıyla adından söz ettiriyor.
İzmit Körfezi'ni geçiş süresini 6 dakikada indiren köprü sayesinde, sağlanan yakıt, zaman ve konfor avantajlarının yanında ülke ekonomisine katkı da önemli bir rakama ulaşmış durumda. 2016 yılı Haziran ayında İstanbul-İzmir arasını yaklaşık 3 saate indiren projenin en önemli ayağı olarak hizmete alınan köprüde en düşük araç geçiş ücreti 72 lira en yüksek ise 327 lira.
2 milyar TL gelir
Elde edilen bilgilere göre geriede kalan 15 aylık süre içerisinde köprüyü 15 milyon araç kullanırken araç başı ortalama geçiş ücreti 200 lira olarak hesaplandığında ortaya 2 milyar TL'ye ulaşan bir rakam çıkıyor. En önemli ayağını köprünün oluşturduğu projedeki ücretli yolların hesaba katılması halinde rakam daha da yukarıya doğru çıkıyor.
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