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O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı!

İstanbul Havalimanı'nın konut fiyatlarına etkisi; 1 yılda yüzde 8.95 artış
 13 Mayıs 2019 23:12
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O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı!

İstanbul Havalimanı'nın öncelikli olarak etkilediği ilçelerden Büyükçekmecede'de konut fiyatları son bir yılda yüzde 8.95, Esenyurt'ta yüzde 8.33, Başakşehir'de yüzde 7.94 artış gösterdi. İstanbul Havalimanı'nın yer aldığı Arnavutköy'de ise konut fiyatları son bir yılda yüzde 0.22 artış kaydetti.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un güncel verilerine göre İstanbul genelinde konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 11.64 düşüş gösterirken, İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu Arnavutköy'de son bir yılda yüzde 0.22 artış gösterdi. İstanbul genelinde kiralar ise son bir yılda yüzde 6.65 düşüş gösterirken, Arnavutköy'de yüzde 3.85 oranında artış görülüyor. Ortalama konut metrekare satış fiyatının 2 bin 227 TL olduğu Arnavutköy'de ortalama kiranın 802 TL, konut yatırımının geri dönüş süresinin 25 yıl olduğu belirtiliyor.

Yakın ilçelerde konutlar değerleniyor

Verilere göre İstanbul Havalimanı'nın sadece Arnavutköy'de değil, yakın çevre ilçelerdeki konut değerini de olumlu etkilediği görülüyor. Özellikle Büyükçekmece'deki konut satış ve kira fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Büyükçekmece'de son bir yılda konut satış fiyatları yüzde 8.95, kiralar ise yüzde 4.58 artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.150 TL, ortalama kira 1.364 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 27 yıl.

İstanbul Havalimanı'nın konut fiyatlarına etkisini gösterdiği Esenyurt'ta son bir yılda konut satış fiyatları yüzde 8.33, kiralar yüzde 20.85 artış gösterdi. Esenyurt'ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 243 TL, ortalama kira 960 TL, geri dönüş süresi 20 yıl. Konut satış fiyatlarında yüzde 7.94, kiralarda ise yüzde 7.32 artış görülen Başakşehir'de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 496 TL, ortalama kira bin 599 TL, geri dönüş süresi 26 yıl.
İhlas Haber Ajansı
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