Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Trakya ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor- Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde sis ve pus öngörülüyor
|13 Mayıs 2019 23:32
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Trakya ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Trakya ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz kıyılarında ise gece ve sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
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