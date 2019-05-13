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Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Kırklareli'nde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
 13 Mayıs 2019 23:37
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Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Kırklareli'nde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü T.B'nin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu tespit ederek durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Kavaklı beldesindeki evinde jandarma ekiplerince "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan T.B, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

T.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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