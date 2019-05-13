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Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti
KARAMAN'da Ermenek Kalesi'nden intihara kalkışan lise öğrencisi M.K. polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
|13 Mayıs 2019 23:47
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KARAMAN'da Ermenek Kalesi'nden intihara kalkışan lise öğrencisi M.K. polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
İlçede Sağlık Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.K., Ermenek Kalesi'ne çıkarak intihara kalkıştı.
Kale surlarından 200 metrelik uçuruma atlamak isteyen lise öğrencisini gören bir çoban, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine, polis, jandarma ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.
Uçurumun kenarından ayrılmayan M.K., yaklaşık 1, 5 saat süren çalışma sonucu polis tarafından ikna edildi. Ardından kaleden aşağı indirilen M.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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