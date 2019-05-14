14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT tarafından düzenlenecek Engelliler Haftası Anma Pulu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Engelli Öğretmenler ve Öğrenciler ile İftar Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/20.02)

3- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

4- TBMM Genel Kurulunda Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı Sanayi Üretim Endeksi ile nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.

2- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından olan ve Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı icra edilen Denizkurdu-2019 izleniyor.

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Futbolda 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi, Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile iki takımın kaptanları, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek ortak basın toplantısına katılacak.

(Sivas/18.30)

2- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Bayraklı Belediyespor ile Elazığ İl Özel İdare karşılaşacak.

(İzmir/18.00)

3- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor, Konyaspor-Düzce Belediyespor mücadele edecek.

(Ankara/15.00/Konya/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.