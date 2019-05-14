1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği." değerlendirmesinde bulundu.
 14 Mayıs 2019 01:01
Yazdır
Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD'nin NewHaven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
14 Mayıs 2019 00:03		 KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi
13 Mayıs 2019 23:42
Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış
13 Mayıs 2019 22:57		 'Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu'
13 Mayıs 2019 22:53
'Hemşire ve ebeler, sistemimizin asli unsurlarıdır'
13 Mayıs 2019 21:33		 Ordu'da üretiliyor! Kilosu 20 bin TL'ye kadar satılıyor
13 Mayıs 2019 21:18
Erdoğan: Milletimiz bizden her alanda hizmet bekliyor
13 Mayıs 2019 20:51		 İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması
13 Mayıs 2019 20:46
İBB Meclisinde birçok konuda indirim teklifleri
13 Mayıs 2019 19:06		 MHP'li Büyükataman: Bebek katillerine geçit verilmeyecektir
13 Mayıs 2019 18:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:01 - Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki00:03 - 14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - 2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir23:52 - Soğanın kilogramı 9 liradan 1 liraya düştü23:47 - Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti23:42 - KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi23:37 - Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı23:32 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı23:27 - Ordulu çilek üreticileri talebe yetişemiyor23:22 - Türk bilim insanları dünyaya örnek oldu
23:17 - 'Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor'23:12 - O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı!23:07 - Dev hasılat! 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı23:02 - FETÖ'den gözaltı kararı çıkarılan 52 eski polis yakalandı22:57 - Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış22:53 - 'Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu'22:47 - Ordulu şehidin paylaşımı yürekleri sızlattı22:42 - Samsun'da 1919 metre Türk bayrağı ile şehir turu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.05.2019 ysk kararları 1
dalgın 4
cem yılmaz 1
anlam karmaşası 3
fenerbahçe'nin alenen kümede bırakılması 2
Mavi 3
sözlük canavarı 3
maskov87 5
anahtar kelime 2
ilacın yan etkileri 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam