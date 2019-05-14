1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı görevlerinden alındı
 14 Mayıs 2019 03:58
Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız görevlerinden alındı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
14 Mayıs 2019 04:02		 Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
14 Mayıs 2019 01:01
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
14 Mayıs 2019 00:03		 KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi
13 Mayıs 2019 23:42
Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış
13 Mayıs 2019 22:57		 'Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu'
13 Mayıs 2019 22:53
'Hemşire ve ebeler, sistemimizin asli unsurlarıdır'
13 Mayıs 2019 21:33		 Ordu'da üretiliyor! Kilosu 20 bin TL'ye kadar satılıyor
13 Mayıs 2019 21:18
Erdoğan: Milletimiz bizden her alanda hizmet bekliyor
13 Mayıs 2019 20:51		 İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması
13 Mayıs 2019 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü03:58 - Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı01:01 - Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki00:03 - 14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - 2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir23:52 - Soğanın kilogramı 9 liradan 1 liraya düştü23:47 - Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti23:42 - KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi23:37 - Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı23:32 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
23:27 - Ordulu çilek üreticileri talebe yetişemiyor23:22 - Türk bilim insanları dünyaya örnek oldu23:17 - 'Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor'23:12 - O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı!23:07 - Dev hasılat! 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı23:02 - FETÖ'den gözaltı kararı çıkarılan 52 eski polis yakalandı22:57 - Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış22:53 - 'Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı
Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekşi sözlükten başlık çalmak 4
FETÖ'nün futbol yapılanması 2
Şeker prens ve tuz kral 1
ölen bir daha ölemez 2
Allah'ım sana geliyorum 1
sözlük canavarı 3
istifçilik 1
sabahattin ali 1
Orucu da yanlış anladık 1
acun medya 2
SON İLANLAR
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam