Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı görevlerinden alındı
|14 Mayıs 2019 03:58
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Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız görevlerinden alındı.
Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince verildi.
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